MADARIAGA: se quitó la tobillera electrónica y se dio a la fuga

El martes pasado un joven de 28 años, quien se encontraba bajo seguimiento judicial mediante una tobillera electrónica, decidió arrancarse el dispositivo y escapar de su domicilio ubicado en calle Venezuela al 1200.

El hecho fue alertado a través de un llamado al 911, lo que movilizó a efectivos de la Estación de Policía Comunal. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una familiar del joven, quien confirmó que el imputado había violentado el mecanismo de seguridad y luego huyó a pie.

La policía, según supo CNM, logró secuestrar la tobillera dañada y un equipo de radio que formaba parte del monitoreo. La situación fue inmediatamente informada a las autoridades judiciales y al sistema de control de La Plata.

El hombre está imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Se ordenó que, en caso de ser identificado, sea detenido.