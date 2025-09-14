Una mujer policía se defendió de un asalto y mató a un motochorro de 17 años en Moreno

Una agente de la Policía de la Ciudad que viajaba con su pareja mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle con un arma de juguete en Moreno.
El brutal episodio ocurrió este viernes por la noche cuando
la joven de 28 años circulaba en una Gilera Smash 110 por el puente Bilbao, que
atraviesa el Río Reconquista en Paso del Rey.
La policía se encontraba de civil con su novio, también
efectivo de la fuerza porteña, cuando los abordaron cuatro delincuentes en dos
motos: enseguida se pusieron a la par, los empujaron y les hicieron perder el
control del vehículo.
Tras ello, las víctimas cayeron al asfalto. En ese momento
uno de los ladrones se bajó y les apuntó con un arma para robarles.
Fue entonces cuando “la mujer sacó de entre sus pertenencias
su arma reglamentaria y dio la voz de alto para cesar el delito”, precisó un
vocero de la investigación al portal Primer Plano Online.
Poco después, la agente disparó tres veces y uno de esos
balazos alcanzó al ladrón de 17 años. El resto de los cómplices no sufrió
heridas y escapó.
El delincuente, identificado como R.L.R., tenía un disparo
que salió por el hombro derecho y le provocó la muerte en el lugar. Cuando se
realizaron las pericias, los investigadores descubrieron que el arma que tenía
era de utilería.
En la denuncia, la mujer brindó una descripción sobre el
adolescente que permitió identificarlo: el tatuaje de un beso y una cruz en el
lado izquierdo del cuello y el nombre ‘Claudia’ del lado derecho. Tras ello,
logró reconocerlo.
El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del
Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, decidió no tomar ninguna medida
con la mujer policía por el momento al considerar que actuó en legítima
defensa.
A la par ordenó una serie de tareas para identificar y
ubicar a los cómplices de ladrón muerto, en un caso caratulado como “homicidio
y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.
