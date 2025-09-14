Una mujer policía se defendió de un asalto y mató a un motochorro de 17 años en Moreno

NACIONALES

Una agente de la Policía de la Ciudad que viajaba con su pareja mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle con un arma de juguete en Moreno.

El brutal episodio ocurrió este viernes por la noche cuando la joven de 28 años circulaba en una Gilera Smash 110 por el puente Bilbao, que atraviesa el Río Reconquista en Paso del Rey.

La policía se encontraba de civil con su novio, también efectivo de la fuerza porteña, cuando los abordaron cuatro delincuentes en dos motos: enseguida se pusieron a la par, los empujaron y les hicieron perder el control del vehículo.

Tras ello, las víctimas cayeron al asfalto. En ese momento uno de los ladrones se bajó y les apuntó con un arma para robarles.

Fue entonces cuando “la mujer sacó de entre sus pertenencias su arma reglamentaria y dio la voz de alto para cesar el delito”, precisó un vocero de la investigación al portal Primer Plano Online.

Poco después, la agente disparó tres veces y uno de esos balazos alcanzó al ladrón de 17 años. El resto de los cómplices no sufrió heridas y escapó.

El delincuente, identificado como R.L.R., tenía un disparo que salió por el hombro derecho y le provocó la muerte en el lugar. Cuando se realizaron las pericias, los investigadores descubrieron que el arma que tenía era de utilería.

En la denuncia, la mujer brindó una descripción sobre el adolescente que permitió identificarlo: el tatuaje de un beso y una cruz en el lado izquierdo del cuello y el nombre ‘Claudia’ del lado derecho. Tras ello, logró reconocerlo.

El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, decidió no tomar ninguna medida con la mujer policía por el momento al considerar que actuó en legítima defensa.

A la par ordenó una serie de tareas para identificar y ubicar a los cómplices de ladrón muerto, en un caso caratulado como “homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.