MADARIAGA: Se destinarán más de 65 millones de pesos a la compra de alimentos

El intendente Santoro firmó hoy la adjudicación de la
licitación privada Nº 5/25 por la compra de alimentos solicitada por la
Secretaría de Desarrollo Social.
Luego de la evaluación pertinente se optó por la oferta Nº 1
de $ 65.444.610 que además de cubrir los 18 ítems licitados, ofreció una
propuesta razonable respecto al precio y la calidad de los productos.
Es importante destacar que dicha compra servirá para cubrir
la demanda de alimentos por el término de dos/tres meses aproximadamente de los
diferentes planes municipales como:
-Ayuda Alimentaria Mensual que se entrega una vez al mes y
está organizado por barrios
-Esfuerzo Solidario que se entrega dos veces al mes. Se
trata del plan alimentario con mayor cantidad de productos; incluye pan, pollo
y verduras. Se realiza contraprestación por el mismo
-Diabéticos: se entrega el 4to jueves de cada mes con
productos seleccionas para dicho plan. Incluye verduras de huerteros locales.
-Ayuda Urgente: alimentos básicos para el día
-Dietas especiales: se entrega a aquellas personas que
presentan historia clínica que acredite dicha ayuda.
