MADARIAGA: Se destinarán más de 65 millones de pesos a la compra de alimentos

Se destinarán más de 65 millones de pesos a la compra de alimentos

El intendente Santoro firmó hoy la adjudicación de la licitación privada Nº 5/25 por la compra de alimentos solicitada por la Secretaría de Desarrollo Social.

Luego de la evaluación pertinente se optó por la oferta Nº 1 de $ 65.444.610 que además de cubrir los 18 ítems licitados, ofreció una propuesta razonable respecto al precio y la calidad de los productos.

Es importante destacar que dicha compra servirá para cubrir la demanda de alimentos por el término de dos/tres meses aproximadamente de los diferentes planes municipales como:

-Ayuda Alimentaria Mensual que se entrega una vez al mes y está organizado por barrios

-Esfuerzo Solidario que se entrega dos veces al mes. Se trata del plan alimentario con mayor cantidad de productos; incluye pan, pollo y verduras. Se realiza contraprestación por el mismo

-Diabéticos: se entrega el 4to jueves de cada mes con productos seleccionas para dicho plan. Incluye verduras de huerteros locales.

-Ayuda Urgente: alimentos básicos para el día

-Dietas especiales: se entrega a aquellas personas que presentan historia clínica que acredite dicha ayuda.