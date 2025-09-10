El INDEC dará a conocer la inflación de agosto: los analistas estiman que estará en torno a 2%

El organismo difundirá el IPC a las 16. Las consultoras creen que podría haber una leve aceleración en relación con las cifras de julio por la suba del dólar.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a
conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Según
estimaciones privadas, la inflación se ubicará en torno a 2% en el octavo mes
del año.
Se espera que el dato sea superior al de julio, que fue de
1,9% y marcó 0,3 puntos porcentuales más que junio (1,6%).
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del
Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas corrigieron al alza su
estimación e indicaron que el IPC de agosto será de 2,1%.
En ese sentido, algunas consultoras relevadas coincidieron
con la proyección, ya que en las últimas semanas de julio, la suba del dólar
encendió alarmas sobre un posible traslado a los precios.
Los economistas explicaron que el salto cambiario no se
profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto
que el previsto. De todas formas, la volatilidad impactó en alimentos y
bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, ya que esa
presión sobre los precios sí se trasladó al indicador de agosto.
Según Equilibra, el IPC del octavo mes será de 2%. Allí
señalaron que el dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales
(2,5%) y Regulados (2,4%).
A su vez, detallaron que los rubros que más subieron en
agosto -de acuerdo a sus relevamientos- fueron Bebidas alcohólicas y tabaco
(4,1%); Transporte (3%); Bienes y servicios varios (2,5%) y Vivienda, agua,
electricidad y otros combustibles (2,2%).
En EcoGo también estimaron un 2% para agosto y explicaron:
“Si bien la inflación se mantuvo controlada, la persistencia de la volatilidad
en un esquema que prioriza el corto impone dudas sobre su sostenibilidad”.
Para OJF, la inflación de agosto fue de 2,1% mensual y
registró un crecimiento interanual de 32,2%. Así, la inflación general
acumulada fue de 19,7%.
“En cuanto a los principales rubros, Bienes Varios,
Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las
subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6%
respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud, que
presentaron una variación de 2,2%, y 1,9%”, argumentaron.
La consultora Invecq, en tanto, indicó que la variación
mensual se ubicará en torno al 2,1% para el nivel general.
