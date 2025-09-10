Médico veterinario despistó en la ruta, chocó contra un árbol y murió una semana después

El conductor de 61 años que el martes pasado chocó contra un árbol con su camioneta cuando circulaba por el camino viejo a Miramar murió en las últimas horas producto de las heridas sufridas. La víctima fue identificada como Darío Kittlein, un reconocido veterinario de la ciudad vecina del partido de General Alvarado.

Kittlein había sufrido un accidente de tránsito el martes por la tarde cuando, por motivos que son materia de investigación, despistó y chocó con su camioneta Ford Ranger blanca contra un árbol a la altura de la estancia Las Cuatro Tranqueras.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo había trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata después de ser rescatado por personal de Bomberos del cuartel Chapadmalal. El conductor había sido derivado a una clínica privada, donde permanecía internado en estado reservado y en las últimas horas se confirmó su deceso.

Vecinos de Miramar despidieron a Kittlein en redes sociales con sentidos mensajes.