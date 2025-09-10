Médico veterinario despistó en la ruta, chocó contra un árbol y murió una semana después

El conductor de 61 años que el martes pasado chocó contra un
árbol con su camioneta cuando circulaba por el camino viejo a Miramar murió en
las últimas horas producto de las heridas sufridas. La víctima fue identificada
como Darío Kittlein, un reconocido veterinario de la ciudad vecina del partido
de General Alvarado.
Kittlein había sufrido un accidente de tránsito el martes
por la tarde cuando, por motivos que son materia de investigación, despistó y
chocó con su camioneta Ford Ranger blanca contra un árbol a la altura de la
estancia Las Cuatro Tranqueras.
Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias
(Same) lo había trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de
Mar del Plata después de ser rescatado por personal de Bomberos del cuartel
Chapadmalal. El conductor había sido derivado a una clínica privada, donde
permanecía internado en estado reservado y en las últimas horas se confirmó su
deceso.
Vecinos de Miramar despidieron a Kittlein en redes sociales
con sentidos mensajes.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes