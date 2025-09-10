DOLORES: No soportó el fin de la relación y le prendió fuego el auto a su ex

ZONALES

Un grave episodio de violencia juvenil conmocionó en las últimas horas a la ciudad de Dolores, luego de que una adolescente de 16 años fuera detenida acusada de provocar un incendio intencional en el automóvil de su expareja, un joven de 18 años, en medio de un conflicto sentimental que habría escalado de forma alarmante.





El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Capra, donde el vehículo —un Chevrolet Corsa— se encontraba estacionado en el garaje de la propiedad. Según el relato de la víctima, fue su madre quien lo despertó en la madrugada para advertirle que del auto salían llamas y humo. Rápidamente, ambos intentaron controlar el fuego utilizando baldes con agua, logrando evitar que se propagara al resto de la vivienda. No obstante, el coche sufrió importantes daños en su carrocería y en el interior.





En la denuncia radicada, el joven afirmó que, en días previos, había recibido mensajes amenazantes de su exnovia a través de redes sociales y mensajería, donde ella le aseguraba que “le prendería fuego el auto”. Estas advertencias, que en un principio él no tomó en serio, se convirtieron en el principal indicio que guió la investigación policial.





Con estos elementos, personal de la Estación de Policía Comunal de Dolores inició un rápido operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de testigos. La Justicia, con la evidencia reunida, dispuso un allanamiento en un domicilio de calle Colón, donde se halló un teléfono celular que sería de la imputada y un bidón con restos de nafta, elemento que los investigadores creen que fue utilizado como acelerante para iniciar el fuego.





En el procedimiento se concretó la detención de la adolescente, quien quedó a disposición del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y fue trasladada a un centro especializado en La Plata, dadas las características de su edad y del delito que se le imputa.





Este caso vuelve a poner en debate la creciente problemática de la violencia en las relaciones entre jóvenes, donde los conflictos sentimentales desembocan en actos de extrema agresividad. La situación, que por poco no terminó en una tragedia mayor, refuerza la preocupación de especialistas y autoridades por la falta de contención emocional y el aumento de episodios violentos en adolescentes.