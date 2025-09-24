MADARIAGA: Joven se metió en el patio de varias casas, hubo una pelea con su padre y realizaron un allanamiento en búsqueda de armas

La policía allanaba esta tarde un domicilio de Calle 10 al 1800 en búsqueda de algún arma de fuego luego de una denuncia por amenazas.
Pero la situación de tensión en el barrio que llevó a denuncias
se originó en los últimos días cuando un joven –con aparentes problemas de
consumo- se metió en los patios de varias viviendas y fue visto por vecinos mientras
saltaba cercos perimetrales en domicilios de Calle 10 y de Calle 12.
No hubo faltante de elementos pero las denuncias se
reiteraban en la comisaría local y todas marcaban a la misma persona.
Uno de los que vio al hombre en su patio se presentó en el
domicilio del individuo y existió un altercado verbal con el padre del
imputado. Una amenaza llevó a una nueva denuncia por parte del sueño de ese
lugar ante el temor de que su hijo fuera atacado.
Para evitar males mayores la fiscalía pidió un
allanamiento y personal policial lo ejecutó para incautar eventuales armas de
fuego.
