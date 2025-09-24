Un almacenero atendió a uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela: “Dejó una mancha de sangre”

NACIONALES

En medio de la conmoción causada por el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza, este miércoles un almacenero que atiende en las cercanías de la casa en la que encontraron los restos, en Florencio Varela, brindó un testimonio que podría ser clave para la investigación. El comerciante afirmó que atendió al novio de la dueña de la vivienda en la que estaban enterradas las víctimas y que el mismo tenía un corte en una de sus manos.

“Tenía la mano con un poquito de sangre. Parecía como un corte que tuvo. Incluso hablaba con otro chico que le decía ‘ponete La Gotita, para que se te pegue’. Después no lo vimos más. Con la noticia esta, uno se desayuna todo esto, que es inesperado, porque el barrio es tranquilo, de gente de trabajo. No hay nada raro. Ni temas de drogas, ni nada de eso”, expuso el almacenero en diálogo con TN.

El hombre aseguró que en el barrio están “todos medio sorprendidos y helados con la situación”. “Pobres chicas, lo que les hicieron...”, se conmovió.

“Ahí donde estás vos, dejó una mancha de sangre que después mi señora salió a limpiar para que, si venía otra persona a comprar, no se ensuciara. Tuvo que limpiar un poquito, no es que había mucha sangre. Era cuestión de limpieza, nada más”, le indicó el comerciante al periodista.

Luego, contó que días más tarde se cruzó en la calle al sospechoso: “Después me lo crucé el lunes caminando. No me reconoció, en un cruce de calles. Yo frené, cuando me vio me reconoció y me saludó, y lo noté normal. Cuando me enteré de esta noticia, dije ‘qué frialdad la de esta persona’. Si es que fue él, porque uno está haciendo conjeturas”.

Por otro lado, el almacenero expresó su preocupación por el pequeño hijo de la dueña de la casa, quien fue detenida junto a su pareja cuando se hallaban en un hotel alojamiento. “Tiene un nene de 7 u 8 años. Queda solo, porque al padre tampoco se lo vio más. Me da cosa la criatura”, concluyó el vecino.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, mientras subían a una camioneta blanca. Este miércoles fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló los tres cadáveres en la vivienda a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, se hallaron rastros de sangre.

La confirmación de que se trataba de las jóvenes buscadas la dio Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, quien en diálogo con la prensa declaró: “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas".

Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló en conferencia de prensa: “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Respecto de la situación del novio de la dueña de la casa de Florencio Varela, el hombre al que atendió el almacenero, expuso: “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa. O sea que tiene una responsabilidad muy importante”.

“Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco. Primero, que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho”, aseguró Alonso.