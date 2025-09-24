MADARIAGA: Hurtaron una motosierra de Barraca Mari-Bel y quedaron grabados en video

MADARIAGA





Un hecho de hurto quedó registrado por las cámaras de seguridad de Barraca Mari-Bel y la policía busca a dos sospechosos.

Según la denuncia radicada por el propietario del lugar en su local de Sarmiento y Uruguay, el jueves pasado, un hombre ingresó cerca de las 11:20 y, aprovechando un descuido de una empleada, tomó una motosierra a batería marca Lusqtof, de color naranja y negra, sin cargador, la escondió debajo de su campera y salió rápidamente. Afuera lo esperaba otro individuo que oficiaba de “campana”.

Al revisar las imágenes de seguridad privada, se pudo identificar el accionar de ambos.

Aprovecharon la presencia de dos clientes para que uno entre y tenga la libertad de recorrer el lugar sin sospechas para ver qué elemento podía colocarse debajo de su campera en un “punto ciego” donde la empleada no podía verlo.





El sospechoso, de apellido Luna, ya se encuentra detenido en la comisaría de Villa Gesell en el marco de otra causa por resistencia a la autoridad ocurrida el pasado fin de semana cuando pateó en el pecho a un uniformado que quería identificarlo.