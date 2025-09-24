MADARIAGA: Hurtaron una motosierra de Barraca Mari-Bel y quedaron grabados en video

Un hecho de hurto quedó registrado por las cámaras de
seguridad de Barraca Mari-Bel y la policía busca a dos sospechosos.
Según la denuncia radicada por el propietario del lugar en
su local de Sarmiento y Uruguay, el jueves pasado, un hombre ingresó cerca de
las 11:20 y, aprovechando un descuido de una empleada, tomó una motosierra a
batería marca Lusqtof, de color naranja y negra, sin cargador, la escondió
debajo de su campera y salió rápidamente. Afuera lo esperaba otro individuo que
oficiaba de “campana”.
Al revisar las imágenes de seguridad privada, se pudo
identificar el accionar de ambos.
Aprovecharon la presencia de dos clientes para que uno
entre y tenga la libertad de recorrer el lugar sin sospechas para ver qué
elemento podía colocarse debajo de su campera en un “punto ciego” donde la
empleada no podía verlo.
El sospechoso, de apellido Luna, ya se encuentra detenido en
la comisaría de Villa Gesell en el marco de otra causa por resistencia a la
autoridad ocurrida el pasado fin de semana cuando pateó en el pecho a un
uniformado que quería identificarlo.
