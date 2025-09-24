El nuevo parte médico de Thiago Medina: "Presentó un episodio de descompensación respiratoria"

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las
últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la
evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia
Intensiva desde hace 11 días", dice el comunicado con el nuevo parte
médico de Thiago Medina.
"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado
de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta
magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de
ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de
administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en
función de la mejoría de sus parámetros respiratorios", continúa en el
mensaje que envió el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a
través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
La preocupación de los familiares es muy importante porque
sus dos pulmones se encuentran comprometidos: "En las últimas horas el
paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió
maniobras específicas de abordaje".
"Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se
encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios
y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el
pronóstico sigue siendo reservado", concluye el último comunicado.
