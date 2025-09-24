Javier Alonso afirmó que las tres chicas asesinadas “cayeron en la trampa de una banda narco”

NACIONALES





Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles del caso de las tres chicas que fueron asesinadas tras haber desaparecido en La Matanza.

“Las chicas cayeron en una trampa de una organización de narcotrafico, ellos las mataron”, sostuvo. Y agregó que hay cuatro detenidos que están acusados por el homicidio de las jóvenes.





En este sentido, dijo que las víctimas fueron engañadas por una “organización trasnacional de narcotráfico” que las invitó a una falsa fiesta.

“Es una organización que opera en distintos puntos de venta en el conurbano sur de la provincia. Habrían elegido esta casa para perpetrar este asesinato”, aclaró.

Además, consultado por la prensa, indicó que las chicas solían frecuentar la zona de Flores, y que en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización criminal.

“Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y en ese evento encontraron la muerte”, añadió.





El caso de las tres chicas asesinadas





Este miércoles, después de un largo trabajo de la policía, se confirmó que los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

Las familias de Morena Verdi(21),Brenda del Castillo(20) yLara Morena Gutiérrez(15) identificaron los cuerpos y en las próximas horas comenzará la autopsia.

El triple hallazgo se realizó hoy por la mañana, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron las tres jóvenes en el oeste del conurbano el viernes por la noche.

Esa pista los llevó hasta Florencio Varela. Allí ayer por la tarde la policía realizó un allanamiento sobre una casa ubicada sobre el cruce de las calles Chañar y Río Jachal.

En esa casa encontraron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, que habrían sido las encargadas de limpiar la escena del triple crimen.

La ola de allanamientos sobre los barrios Santa Rosa y Mayol terminó con un operativo sobre una segunda casa, también ubicada en la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde finalmente encontraron los cuerpos esta madrugada.