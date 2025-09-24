Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Renacer Criollo se trajo dos copas de Mar del Plata

cnm septiembre 24, 2025

El sábado pasado una delegación local de Renacer Criollo participó del XVIII Certamen Provincial Folklorico Huellas Junto Al Mar.


Los madariaguenses lograron, por sumatoria de puntos, dos copas: Mejor Delegación Infantil y Mejor Delegación Juvenil.


Premios obtenidos

CATEGORIA INFANTIL

🥇 Conjunto Tradicional

🥇 Pareja Estilizada 

🥇 Conjunto Estilizado

🥉 Solista de malambo

🥇 Combinado 

🥉 Pareja maternal paternal A


CATEGORIA JUVENIL

🥈 Pareja Tradicional

🥉 Conjunto Tradicional 

🥈 Pareja Estilizada

🥇 Conjunto Estilizado

🥉 Solista de malambo


CATEGORIA ADULTOS

🌟 Mención Especial Pareja Estilizada Adultos










