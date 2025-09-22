Robaron en la casa de Pampita de Barrio Parque

NACIONALES







Delincuentes robaron la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo, mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior. La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín.





Los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Según supo Noticias Argentinas, la ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para perpetrar el ilícito. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.





La casa: lujo, estilo y ubicación privilegiada





Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Se instaló en Barrio Parque, una de las zonas más elegantes y silenciosas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su arquitectura señorial, mansiones, jardines, calles arboladas y curvas.





La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.





El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural.

El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos.

Mobiliario neutro, estética minimalista, y espacios bien ordenados para maximizar confort y estilo.



