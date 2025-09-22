Nene de 10 años salía de jugar al fútbol y murió tras recibir disparos de un policía

NACIONALES

Hoy comenzó el juicio por el crimen de Bastián Escalante, el nene de 10 años que el 10 de julio de 2024 fue baleado por un policía en la localidad de Wilde, Avellaneda.





El Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda lleva adelante el debate, que se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados. En esta primera jornada se conformó el tribunal y se realizaron los alegatos de apertura.





El único acusado es el policía Juan Alberto García Tonzo, imputado por homicidio con dolo eventual. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Ignacio Colazo, mientras que la fiscal de juicio es Mariela Montero.





Según la imputación, García Tonzo disparó dos veces contra delincuentes que intentaban robarle la moto, sin medir las consecuencias de hacerlo en plena vía pública. Esos disparos terminaron con la vida de Bastián, que en ese momento salía del club de barrio donde jugaba al fútbol, acompañado por su mamá.





La querella, encabezada por el abogado Matías Morla, pide que el acusado reciba la máxima condena: prisión perpetua, al considerar que se trata de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad.





La mamá del nene, Johana, que estuvo junto a él en el momento del ataque, adelantó que presenciará todas las jornadas y el miércoles declarará como testigo clave, ya que su hijo murió en sus brazos.





El hecho ocurrió en la esquina de Caxaraville y Rondeau, cuando el policía se enfrentó a tiros con dos ladrones que intentaban robarle la moto frente a la Escuela Técnica N°3. Cámaras de seguridad registraron la escena en la que el niño y su madre quedaron en medio de la balacera.





Bastián fue trasladado de urgencia al Hospital Perón de Avellaneda, donde fue operado dos veces, pero falleció durante la madrugada.