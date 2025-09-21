Encontraron muerto al hombre de 79 años que estaba desaparecido en Zárate y detuvieron a tres personas

Este domingo encontraron muerto al hombre de 79 años que estaba desaparecido desde el miércoles a la noche en la localidad de Zárate. La Policía detuvo a tres sospechosos que lo habrían secuestrado para robarle 250 mil dólares.

Después de cuatro días de búsqueda, el cuerpo de Eduardo Saúl de Francesco fue hallado en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la ruta 9. Ahora se investiga las circunstancias de la muerte y si fue asesinado.

El jubilado había sido visto por última vez en su casa, ubicada en Valentín Alsina al 1000. Las cámaras de la zona filmaron a un grupo de personas que capturaron a la víctima y se la llevaron en su propio auto.

Entre los involucrados hay dos agentes de seguridad: una mujer policía de la bonaerense y un hombre que trabaja en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ), una patrulla local.

Este último, había sido exonerado de la fuerza hace dos años tras la muerte de un policía en una carbonera, en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193.

En las últimas horas, se sumó la detención de un tercer involucrado en el caso, quien también quedó registrado en los videos. Todos están imputados por privación ilegal de la libertad.

La causa está siendo investigada como un presunto robo, ya que la principal hipótesis de los investigadores se basa en que los acusados tenían el dato de que la víctima contaba con una importante suma de dinero en su casa.

En el caso, además, hay dos vehículos involucrados -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus-, y se espera que los imputados declaren en las próximas horas, según informó la periodista local Daiana Costichi.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas), que trata de determinar si uno de los detenidos lo habrían entregado para robarle 250 mil dólares.

Desde el COZ emitieron un comunicado en el que aclararon que el agente involucrado en el caso ingresó en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño.