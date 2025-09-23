Cuál es la época del año en la que recomiendan podar el limonero para que dé más frutos

El limonero es uno de los árboles más agradecidos en cualquier jardín. No solo ofrece sombra y un perfume inconfundible con sus flores, sino que también regala un fruto indispensable en la cocina diaria.





Pero para que produzca limones abundantes, sanos y de buen tamaño, no alcanza con regarlo o fertilizarlo: una poda bien hecha es fundamental.





¿Por qué es importante podar?





La poda no es solo una cuestión estética. Cortar ramas de manera estratégica ayuda al árbol a concentrar su energía en producir flores y frutos, en lugar de sostener follaje excesivo. Además:

Permite que la luz solar y el aire lleguen al interior de la copa , reduciendo plagas y enfermedades.

Ayuda a controlar el tamaño del árbol , algo clave en jardines pequeños o en macetas.

Favorece que el limonero aproveche mejor los nutrientes del suelo, manteniéndolo más saludable.

En resumen, un limonero bien podado es más productivo y más fácil de cuidar.





¿Cuándo podar?





En la Argentina, el momento ideal es a fines del invierno o principios de la primavera, justo antes del crecimiento más intenso.

El árbol aún está en reposo y la poda no lo debilita.

Se estimula la aparición de brotes jóvenes que florecerán en primavera, aumentando la cosecha de verano y otoño.

Si el árbol está muy frondoso, también se puede hacer una poda ligera en verano, aunque nunca en exceso para no frenar la producción de frutos en curso.





Paso a paso: cómo podar tu limonero

Revisar el árbol: cortar primero ramas secas, dañadas o enfermas. Eliminar los chupones: brotes verticales que consumen energía sin dar frutos. Abrir la copa: quitar ramas que se cruzan o crecen hacia adentro para que entre luz. Regular la altura: recortar ramas superiores si el árbol es demasiado alto. Hacer cortes en diagonal: cerca de una yema o rama lateral, para evitar acumulación de agua. Usar herramientas limpias y afiladas: tijeras o sierras en buen estado para no dañar el árbol.

Regla de oro: nunca quitar más del 30% del follaje en una temporada. Una poda agresiva debilita al limonero.





Cuidados después de la poda

Realizar un riego profundo , sin encharcar.

Aplicar fertilizante rico en potasio y fósforo para estimular floración y frutos.

Vigilar la aparición de plagas en ramas tiernas.

Además, es recomendable:

Sellar cortes grandes con pasta cicatrizante para evitar hongos.

No podar en días de lluvia o con humedad alta.

Hacer la tarea temprano o al atardecer, nunca en pleno sol fuerte.

En macetas, realizar podas ligeras más frecuentes.





Un árbol agradecido





Con estos cuidados, tu limonero no solo lucirá más saludable, sino que también te recompensará con limones más grandes, jugosos y abundantes durante gran parte del año.