Accidente en la Ruta 74: dos personas hospitalizadas tras un despiste cerca de Ayacucho

ZONALES

Un automóvil que se dirigía hacia Las Armas perdió el control este viernes por la mañana en la Ruta 74, a la altura del cruce con Fair, provocando que sus dos ocupantes debieran ser trasladados al Hospital Municipal de Ayacucho.





Según informaron fuentes oficiales, las víctimas sufrieron un cuadro de hipotermia al permanecer expuestas a las bajas temperaturas tras el despiste. Si bien fueron asistidas de inmediato y trasladadas en ambulancia, se confirmó que se encuentran fuera de peligro y sin lesiones de gravedad.





En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal del Comando de Prevención Rural, Bomberos Voluntarios y una unidad del SAME. Los bomberos verificaron que no existieran riesgos de incendio ni de corte eléctrico en el vehículo.





El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y obligó a una reducción parcial del tránsito sobre la Ruta 74 hasta que finalizaron las tareas de asistencia.





Con datos de Urgente Ayacucho