MADARIAGA: Se conocieron los resultados del escrutinio definitivo tras el control de urnas en La Plata

MADARIAGA

Casi tres semanas después de que se desarrollasen las elecciones legislativas en toda la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral publicó los resultados del escrutinio definitivo realizado en La Plata.

A nivel local la Alianza Somos Buenos Aires obtuvo 5.106 votos lo que representó un 48,25% de apoyos y estuvo seguida por Fuerza Patria cono 3.023 votos y la Libertad Avanza con 2.453 sufragios.

De esta manera se ratificó el resultado contabilizado el domingo 7 de septiembre que llevará a que SOMOS se quede con tres bancas: con Ximena Laturraga, Franco Scigliano y Florencia Nikodem; Fuerza Patria con escaños para Tamara Daiub y Santiago Escobar y La Libertad Avanza con un lugar para Gonzalo Rivero.

El recambio de concejales se realizará en el mes de diciembre.



