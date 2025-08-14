YA NADIE PIENSA EN SANTA ROSA: Se viene una nueva ciclogénesis la próxima semana

ZONALES

Desde hace unos días los radares iban anticipando la llegada de un frente de baja presión, que en las últimas horas los especialistas, lo confirman: vuelve una ciclogénesis a toda la Costa Atlántica.

El último informe extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la próxima semana la presencia de fuertes lluvias y actividad eléctrica.

“La ciclogénesis comienza en la noche del lunes pero lo más importante será en la noche del martes y mañana del miércoles. Se esperan abundantes lluvias y tormenta eléctrica. Y seguramente el SMN indique un alerta”, anticipó el meteorólogo Sebastián Pagliarino.

Según el sitio Meteored no se descarta la presencia de algún chaparrón el domingo a la tarde, pero con mayor probabilidades a partir del lunes de un frente de lluvias y tormentas que podrían durar 72 horas.