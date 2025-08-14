PINAMAR: El hurto de una casa fue considerado como esclarecido luego de allanamientos y secuestros

Las pesquisas por el robo denunciado el 31 de julio en una vivienda de Cariló avanzaron con fuerza y el caso quedó

: hubo allanamientos, se

vinculado a la víctima, se incautó

y la fiscalía pidió la

del principal investigado. Interviene la

y las diligencias fueron autorizadas por el

Doctor Olivera Zapiola.





Qué se incautó y dónde





— En un comercio de telefonía de Ostende la Policía identificó a un sospechoso de 28 años y secuestró un teléfono Apple iPhone 14 negro de interés para la causa.





— En un domicilio de Ostende en Av. Zeta al 200 a otro sospechoso de 24 años se le secuestró la vestimenta que habría sido usada al momento del hecho. En ese allanamiento no se encontró al propietario ni otros elementos sustraídos.





Con el material fílmico, las tareas de campo y los secuestros, la instrucción solicitó la orden de detención de Rojas y no se descartan nuevas medidas judiciales.





Cómo fue el ilícito





La damnificada —propietaria no residente— denunció que el jueves 31 de julio a las 19.30 desconocidos ingresaron a su casa de Avestruz 271 (Cariló) por una ventana trasera sin cerramiento colocado y le sustrajeron una cartera negra con documentación personal, un iPhone 14 Pro Max gris con rastreo y dinero (monto no precisado). La vivienda no contaba con alarma ni cámaras.





Desde entonces, personal de la EPC 4.ª Cariló y la DDI Pinamar realizó rastrillajes y tareas investigativas que derivaron en los allanamientos positivos y en el secuestro de los elementos descriptos.





Estado de la causa





Con los elementos probatorios reunidos, la investigación considera el hecho prácticamente esclarecido: el teléfono de interés ya fue recuperado, se incautó indumentaria coincidente con la utilizada en el robo y la Justicia evalúa la detención del principal sospechoso. La UFID N.º 5 continúa con las actuaciones y podría disponer nuevas medidas en las próximas horas.