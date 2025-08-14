GENERAL LAVALLE: Comienza este viernes la pavimentación en el acceso alternativo al Casco Urbano

ZONALES

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informó que, a partir de este viernes 15 de agosto, comenzarán las obras de repavimentación en el camino de acceso alternativo al Casco Urbano al cual se ingresa por Ruta 11.

Por este motivo, dicha calle -cercana al Cementerio- permanecerá inhabilitada durante aproximadamente 40 días.

Durante este período, estarán habilitadas las siguientes vías alternativas para acceder al cementerio:

1. Camino vecinal

2. Calle José Tomás Pereira

3. Calle Isidoro Fulco

Esta obra se realiza con fondos municipales, reafirmando el compromiso de la gestión en mejorar la infraestructura y los servicios para la comunidad.