Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

Evangelina Anderson interrumpió la especulación en torno a su vida afectiva y confirmó ante los cronistas que la esperaban a la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones que está “separada”, tras los continuos rumores que circularon en los medios. Con el rostro serio, la modelo respondió ante la consulta directa en la puerta de los estudios de El Trece. “Estoy separada”, afirmó, y se negó a profundizar detalles, argumentando que hay “una familia y hay tres chicos”. La frase dura y precisa marcó un quiebre en el clima de incertidumbre alrededor de la relación entre la figura televisiva y el exfutbolista Martín Demichelis, con quien comparte tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

Este jueves, al aire de Desayuno Americano mostraron a la modelo hablar ante la prensa minutos antes de subirse a un taxi. “¿Hace mucho?“, le consultaron y su respuesta fue contundente: ”Sí“. Si bien las versiones sobre la ruptura entre la modelo y el exfutbolista venían circulando hace semanas, en esta oportunidad fue la propia Anderson quien decidió terminar con los rumores y hacer frente a la situación de manera pública.

“Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante”, agregó de manera directa. “Detalles no doy, pero tomamos la decisión hace bastante. 18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante”, afirmó al respecto.

Con respecto a su acercamiento a Wanda Nara, la modelo contó cómo está su relación con la empresaria. “Wanda es mi vecina, hablamos constantemente porque nuestras hijas están juntas, los chicos grandes también, me la encuentro en el ascensor, mirá lo que es la vida”, dijo.

Más adelante, pidió a los medios que no especulen con su vida sentimental. “Dejen de inventar cosas, soy una persona pública. No voy a estar poniendo likes a gente que no conozco”. Para concluir, enfatizó: “Ya no tengo anillo”.

En medio del revuelo, un rato después la modelo optó por publicar en sus redes sociales una muestra de agradecimiento al respaldo recibido. “Gracias por todos los mensajes tan lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con una selfie reciente registrada en su camarín de El Trece. Diversos portales consignaron el alto nivel de apoyo que recibió la jurado durante la jornada, reflejado en cientos de mensajes dirigidos a su perfil oficial, y la elección de la modelo de resaltar públicamente ese respaldo. El posteo fue interpretado como una señal de afecto hacia su comunidad de seguidores y una respuesta al proceso de exposición mediática que enfrenta, aunque no suele hablar de su vida privada.

Mientras tanto, crecieron las versiones sobre la existencia de una tercera persona vinculada a Demichelis. Según información adelantada por el ciclo LAM en América TV, la protagonista de ese rumor sería Stephie Moreno, una DJ nacida en Mar del Plata que reside en México y ahora se encuentra en Europa. De acuerdo con el panelista Pepe Ochoa, “Demichelis habría tenido un vínculo de cuatro meses con esta chica durante su paso por Rayados de Monterrey”, y agregó que “ella lo contó entre sus amigos en Buenos Aires, por eso se difundió”.