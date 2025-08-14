Cristina, Massa y Máximo puntean la lista de diputados y definen si van con una opción dura o apuestan por un candidato sorpresa

Con Axel Kicillof corrido de la negociación y enfocado en la
elección bonaerense, la pelota está picando en la cancha de Cristina y Máximo
Kirchner, y de Sergio Massa. Los tres deben definir en los próximos días quién
encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires,
que en los hechos será la principal oferta electoral del peronismo de cara a
los comicios del 26 de octubre.
Los contactos entre los tres son constantes, luego de que
Massa estuviera en el departamento de San José 1111, donde Cristina cumple la
prisión domiciliaria. Y de que Máximo Kirchner habilitara el lanzamiento de un
mini operativo clamor para instalarlo como cabeza de lista, pese a que
trascendió que la expresidenta quisiera que el tigrense ocupe ese lugar.
Sin embargo, en las últimas horas Massa se encargó de
asegurar a propios y extraños que no quiere ser candidato este año y que su
objetivo principal es lograr que el peronismo llegue unido a enfrentar a los
libertarios del presidente Javier Milei en las urnas tanto el 7 de septiembre
como un mes y medio después, cuando se pondrán en juego las bancas del próximo
Congreso nacional.
Si Massa efectivamente no fuera candidato, el que podría
volver al redil es Juan Grabois, quien pegó el portazo convencido de que el
exministro de Economía se quedaría con el primer lugar en la lista de
diputados, por lo que sus apoderados no firmaron la alianza a nivel nacional.
“Ojalá vuelva Juan, necesitamos estar todos on board”, dijo una fuente de
confianza de Cristina y Máximo Kirchner.
Pero más allá de Grabois, que podría aportar cuatro o cinco
puntos en una elección en la que al peronismo no le sobrará nada, lo que tienen
por delante tanto Cristina Kirchner, como Máximo y Massa es acordar el criterio
con el que armarán la lista de diputados nacionales. Tienen delante de sí dos
caminos a tomar: uno decididamente polarizador y otro de renovación y
ampliación.
El primer camino podría estar claramente encarnado por
Máximo Kirchner. “Es una elección donde hay que polarizar y él tiene oficio de
sobra”, sostuvo un dirigente que lo conoce desde hace muchos años y que tiene
con el jefe de La Cámpora una historia compartida. Lo mismo piensan varios
intendentes del conurbano, como Gustavo Menéndez (Merlo) o Mariel Fernández
(Moreno).
Ni hablar de Mayra Mendoza (Quilmes), quien acompaña a
Máximo Kirchner en la mayoría de sus salidas de campaña al conurbano y es
candidata a diputada provincial por la tercera sección, en la que el peronismo
apuesta a sacarle una buena cantidad de votos a La Libertad Avanza. “Ahí
esperamos ganar cómodos”, indicó un dirigente de Fuerza Patria con conocimiento
de encuestas reservadas.
La segunda opción
Pero si el camino a seguir no fuera ungir a Máximo ni a otro
dirigente conocido, como el propio Massa, la opción que se abre para la alianza
que encabeza el PJ es colocar al tope de la lista a un intendente de la nueva
camada -se menciona a Federico Achaval (Pilar) o Ariel Sujarchuk (Escobar)-, o
recurrir a un moderado como Jorge Taiana, que es bien considerado por todos los
sectores internos.
Son todos nombres que ya circularon en las conversaciones de
Cristina, Máximo y Massa -algunas presenciales- y que llegan con rapidez al
bunker de Kicillof en La Plata, donde se apuran a aclarar que no tallarán en la
lista nacional como sí lo hicieron en la provincial. El gobernador está
plenamente lanzado a la campaña electoral y apuesta a polarizar con el propio
Milei, aunque ninguno es candidato.
Entre tanto, lo que derrama de la mesa de los figurones
llega a oídos de dirigentes como Gabriel Katopodis -quien se postula para
senador provincial por la primera sección-, Facundo Tignelli -candidato a
diputado por la tercera- y Sebastián Galmarini, uno de los señalados para
integrar la boleta de diputados nacionales por el massismo. Los tres exhiben
buena sintonía negociadora.
Sin embargo, salvo algunos pocos optimistas, la mayoría de
los dirigentes del peronismo piensa que la lista se definirá recién en las
últimas horas del domingo, sobre el filo del plazo para anotar las
candidaturas, en una jornada en la que la base operativa de la principal fuerza
de oposición será instalada en la sede nacional del PJ, en el edificio
histórico de Matheu 130, cerca de Once.
Hasta allí llegarán los dirigentes que integrarán la lista,
para la firma de rigor, y los apoderados de los partidos que integran la
alianza Fuerza Patria, como el PJ, el Frente Renovador y el Frente Grande, el
espacio que le otorga estructura legal al axelista Movimiento Derecho al
Futuro. En ese marco, muy posiblemente se la pueda ver a Teresa García, una
dirigente de confianza de Cristina Kirchner.
El kirchnerismo también procuraría espacio para dos
diputados de extracción sindical que deben renovar sus bancas, Sergio Palazzo
(La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales), mientras que el axelismo reclama
lugares para los diputados salientes Daniel Gollan, Hugo Yasky, Julio Pereyra y
Brenda Vargas Matyi. El massismo tiene una estrategia distinta y amplía el foco
a las otras provincias.
“Nosotros no nos morimos por meter tanta gente en la lista
de Buenos Aires, si a cambio podemos negociar puestos entrables desde otras
provincias”, admitió un dirigente del sector. De hecho, seguían de cerca los
casos de Entre Ríos -donde será primer candidato Guillermo Michel- y de Salta,
donde se registra el regreso de Juan Manuel Urtubey al redil peronista, luego
de años de intentar por afuera.
Massa repite, en los últimos días, una frase unívoca: “Nadie
va quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro”. Así busca graficar
la incomodidad que genera el cierre de listas en el peronismo, en especial el
de la provincia de Buenos Aires, que se queda con los carteles principales. En
2023 repetía que no iba a ser candidato y finalmente se anotó ¿Qué pasará
ahora?
