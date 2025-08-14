MADARIAGA: Reconocido delincuente fue aprehendido por ingresar a un comercio

En la madrugada de hoy, De Bernardi Guillermo Fabián de 32 años fue aprehendido por la policía por robo en grado de tentativa; según informó el municipio.
El hecho se registró en un comercio de indumentaria ubicado
en calle Dr. Carlos Madariaga entre Mitre y Belgrano.
El personal arribó tras ser alertado sobre el ruido de
roturas de cristales. Al constatar el daño en el negocio se logra divisar a
unos metros a un sospechoso que intentaba huir con una bolsa de consorcio con
ropa, zapatillas y una computadora que había sustraído del lugar.
Tras el reconocimiento del propietario del comercio de los
elementos en cuestión, el imputado fue aprehendido.
