MADARIAGA: Reconocido delincuente fue aprehendido por ingresar a un comercio

En la madrugada de hoy, De Bernardi Guillermo Fabián de 32 años fue aprehendido por la policía por robo en grado de tentativa; según informó el municipio.

El hecho se registró en un comercio de indumentaria ubicado en calle Dr. Carlos Madariaga entre Mitre y Belgrano.

El personal arribó tras ser alertado sobre el ruido de roturas de cristales. Al constatar el daño en el negocio se logra divisar a unos metros a un sospechoso que intentaba huir con una bolsa de consorcio con ropa, zapatillas y una computadora que había sustraído del lugar.

Tras el reconocimiento del propietario del comercio de los elementos en cuestión, el imputado fue aprehendido.



