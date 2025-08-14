Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Reconocido delincuente fue aprehendido por ingresar a un comercio

cnm agosto 14, 2025

En la madrugada de hoy, De Bernardi Guillermo Fabián de 32 años fue aprehendido por la policía por robo en grado de tentativa; según informó el municipio.

 

El hecho se registró en un comercio de indumentaria ubicado en calle Dr. Carlos Madariaga entre Mitre y Belgrano. 

 

El personal arribó tras ser alertado sobre el ruido de roturas de cristales. Al constatar el daño en el negocio se logra divisar a unos metros a un sospechoso que intentaba huir con una bolsa de consorcio con ropa, zapatillas y una computadora que había sustraído del lugar.

 

Tras el reconocimiento del propietario del comercio de los elementos en cuestión, el imputado fue aprehendido. 





GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
