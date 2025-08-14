MADARIAGA: Demoraron a un joven por el intento de robo de cables en una obra en construcción

La policía sorprendió a un hombre de 35 años policía en un
domicilio deshabitado de Calle 9 entre Av. Buenos Aires y Calle 2 con elementos
como cajas de luz (varias) y 15 metros de cable que el propietario de la
vivienda terminó por reconocer como propios.
Ante esto el sujeto fue aprehendido y trasladado a la
comisaría por el delito caratulado como Robo en Grado de Tentativa.
El municipio lo identificó como Sebastián Olaussen Brunn,
quien el 14 de mayo había sido imputado por el robo a cables a ABSA, COEMA y
CDJU y fue liberado al día siguiente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes