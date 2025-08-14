La Justicia vinculó a Julián Serrano con el caso $LIBRA y el youtuber salió a defenderse

La Justicia vinculó este miércoles al youtuber Julián
Serrano con la causa que investiga el presunto fraude de la criptomoneda
$LIBRA. En un nuevo dictamen del fiscal Eduardo Taiano, Serrano figura como cofundador de una empresa asociada a una dirección
de criptomonedas utilizada para alojar fondos.
En el documento judicial, la fiscalía identificó que la
dirección F3 —una de las tres que controlaban la billetera de firma múltiple
llamada CPE1— estaba vinculada a la empresa argentina City Esports, dedicada al
gaming, NFT y blockchain. Esta firma fue fundada por Manuel Terrones Godoy,
imputado en la causa, junto con Serrano.
Los investigadores sostienen que Terrones Godoy y su socio
Mauricio Novelli operaban la billetera CPE1 para ocultar y mover grandes sumas
en USDT, una criptomoneda cuyo valor está atado al del dólar estadounidense.
Entre esas operaciones, figura una acreditación cercana al
millón de dólares realizada el mismo día en que Novelli abrió cajas de
seguridad en una entidad bancaria. Los fondos fueron congelados.
La novedad fue informada además por Juan Grabois, el líder
del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y querellante en el expediente.
“La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y
Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas.
Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas
blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas", escribió en X.
El descargo de Julián Serrano
El creador de contenido de 31 años, por su parte, desmintió
tener vínculo alguno con el caso $LIBRA. En un posteo en la red social X,
Serrano sostuvo: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de
manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto
denominado ‘Libra’.
“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona
con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones
falsas que no responden a la realidad de los hechos”, sumó a continuación.
Y concluyó con una advertencia: “He instruido a mis
representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes
contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.
La causa penal, que se abrió el pasado febrero y está
liderada por Eduardo Taiano, investiga un fraude tipo rug-pull vinculado al
lanzamiento y promoción de ese activo digital, que se disparó en valor tras ser
mencionado por el presidente Javier Milei en sus redes oficiales y luego
colapsó, generando pérdidas millonarias a inversores.
Entre los principales involucrados figuran, además de Milei,
su hermana Karina —señalada por coordinar reuniones con los impulsores del
proyecto—, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, supuesto creador de
$LIBRA; Mauricio Novelli, quien habría facilitado el contacto entre Davis y
Milei; y Manuel Terrones Godoy, vinculado a la organización de eventos
utilizados para difundir la criptomoneda. También aparece mencionado Julian
Peh, de la empresa singapurense KIP Protocol, que brindó soporte técnico a la
plataforma.
La justicia argentina y el FBI en Estados Unidos investigan
posibles delitos de estafa, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y
tráfico de influencias, así como eventuales pagos indirectos a funcionarios.
El pasado marzo, Grabois se presentó en los tribunales de
Comodoro Py para solicitar formalmente su intervención como querellante en
representación de tres denunciantes que afirman haber sido damnificados. Según
su planteo, la operatoria constituyó un fraude masivo y requirió la
participación del jefe de Estado.
En un principio, la jueza María Servini había rechazado su
incorporación, pero luego la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y
autorizó a Grabois, junto con otros dos abogados, a actuar como querellantes en
la causa. Con esta resolución, el dirigente quedó habilitado a impulsar medidas
de prueba, participar en las audiencias y requerir eventuales procesamientos,
lo que formalizó su rol activo en la investigación.
