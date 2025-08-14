Quién es Stephie Moreno, la mujer señalada como tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La confirmación de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis después de más de 17 años juntos generó gran repercusión en el mundo del espectáculo. La ruptura cobró aún más notoriedad tras la aparición de un nombre: Stephie Moreno, DJ argentina radicada en México, señalada como la presunta “tercera en discordia”.





Según informó Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), el vínculo habría ocurrido durante la etapa de Demichelis como técnico de Rayados de Monterrey. Moreno, oriunda de Mar del Plata y actualmente en Europa, habría mantenido una relación de aproximadamente cuatro meses con el entrenador, cuando públicamente aún no se hablaba de crisis en la pareja.





El periodista aseguró que la DJ compartió detalles de este vínculo con allegados durante una visita a su ciudad natal, lo que aceleró la difusión del rumor. Ni Demichelis ni Anderson confirmaron públicamente la infidelidad, aunque se supo que ambos asistieron juntos al colegio de sus hijos para explicarles la situación.





La pareja, que se conoció en Villa Carlos Paz, atravesó crisis anteriores e incluso una separación temporal en 2012, antes de comprometerse en 2015. En los últimos meses habían negado rumores, pese a versiones sobre romances paralelos.





Como detalle llamativo, Ochoa contó que Anderson comenzó a borrarse un tatuaje vinculado a Demichelis, dato que habría sido confirmado por el entorno del tatuador.