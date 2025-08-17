Villa Gesell: hoy culmina la 29° edición de la “ChocoGesell” con transmisión nacional

ZONALES

La Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal vive este domingo su jornada de cierre en el Bosque Fundacional de Villa Gesell. La edición número 29 de la tradicional “ChocoGesell” se desarrolló del 15 al 17 de agosto con entrada libre y gratuita, consolidándose una vez más como uno de los grandes atractivos del calendario turístico y cultural de invierno en la Costa Atlántica.





Con más de 250 expositores, el evento reunió a 46 productores de chocolate y repostería en la carpa central, 11 puestos en los alrededores, 17 foodtrucks, 15 stands de gastronomía salada, 4 cervecerías artesanales y 9 espacios de productos regionales. A ello se sumaron más de 200 artesanos, conformando uno de los paseos más extensos de las últimas ediciones.





El sábado, la segunda jornada se vivió con un gran marco de público que disfrutó de espectáculos en vivo, talleres, degustaciones y actividades infantiles, además de la presencia de personajes itinerantes inspirados en la serie Merlina, que sorprendieron a chicos y grandes. Con tres escenarios activos en simultáneo y alrededor de quince presentaciones artísticas diarias, la fiesta volvió a demostrar su poder de convocatoria.





En paralelo, se destacó la fuerte presencia gastronómica y cultural que apunta no solo a entretener a vecinos y visitantes, sino también a potenciar la estrategia de desestacionalización turística de la Municipalidad de Villa Gesell. “ChocoGesell” se ha convertido en una marca registrada del invierno local y en una vidriera para productores regionales que ganan cada vez mayor reconocimiento.





Un cierre con transmisión nacional





La jornada de hoy tendrá un condimento especial: la señal de noticias C5N transmitirá en vivo desde el Bosque Fundacional, entre las 13 y las 16 horas, a través del ciclo “C5N en tu Barrio”, conducido por Diego Costa. El programa mostrará en todo el país los sabores, colores y emociones de esta fiesta popular, tanto por televisión como por el canal de YouTube de la emisora.





El broche final llegará con el esperado concurso a la mejor pieza de chocolate, donde un jurado especializado evaluará las obras presentadas por los expositores y entregará premios y menciones especiales.





Cronograma de espectáculos – Domingo 17

Escenario Principal

14:30 – Naut La Fusión (Hip-Hop)

15:30 – Los Marcarlos (Circo Danza)

16:30 – Mucho Circo (Folclore)

17:00 – Sorteos

18:00 – La Banda de Agus (Rock & Roll clásico)

19:00 – Tu Presencia (Cumbia)

Escenario 205

16:00 – Sebastián Piñeiro (Folclore)

17:00 – Los Changos del Norte (Folclore)





Durante toda la jornada se sumarán personajes itinerantes, sorteos y actividades recreativas para toda la familia.