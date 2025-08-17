MADARIAGA: Pérdidas importantes en el incendio de una vivienda

MADARIAGA





Al menos cuatro dotaciones de bomberos combatieron en la noche del sábado un incendio que se desató en una vivienda ubicada en calle Martínez Ituño, entre Belgrano y Mitre.





Cuando llegaron los primeros efectivos al lugar, fue necesario pedir refuerzos. Además, la circulación vehicular permaneció interrumpida durante más de dos horas.





Una mujer que reside en la propiedad debió ser asistida por personal del SAME a raíz de la inhalación de humo y algunas quemaduras superficiales.





Los bomberos lograron extinguir las llamas que afectaron las dos plantas de la vivienda y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para evitar la reactivación del fuego.