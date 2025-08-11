VILLA GESELL: Dio positivo en un test de alcoholemia y descubrieron que se trataba del ex director de tránsito de Pinamar

ZONALES

Durante un operativo de control realizado en la madrugada del domingo en el acceso Norte de Villa Gesell, un exfuncionario municipal de Pinamar dio positivo en el test de alcoholemia. El hecho ocurrió en el marco de un procedimiento conjunto entre personal policial y agentes de la Secretaría de Seguridad local.

El conductor, al mando de una camioneta Volkswagen Amarok, fue sometido a la prueba de rutina que arrojó un resultado de 1,07 g/L de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido. Por esta razón, se labró la correspondiente infracción. Fuentes oficiales confirmaron que el hombre, de 38 años y vecino de Cariló, se desempeñó entre 2016 y 2018 en áreas como Inspección General y la Dirección de Tránsito del municipio.

Según testigos, tras ser notificado de la multa, el exfuncionario descendió de la camioneta, la cerró y la dejó estacionada en las inmediaciones del lugar, retirándose a pie. El vehículo quedó bajo custodia hasta que se completaron los procedimientos correspondientes.





Con datos de Minuto G