Sonia Vega llega a Madariaga este fin de semana

MADARIAGA





El sábado 16 de agosto la cantante oriunda de Bragado, Sonia Vega, llega a Madariaga para acercar su propuesta folclórica. Desde muy pequeña ella comenzó a forjar su vínculo con la música, acompañando a su padre en peñas y fiestas populares.

Aquellas primeras experiencias moldearon su amor por el canto y por el folclore, género que con el tiempo se convertiría en su sello artístico. Sin embargo, su recorrido inicial no fue exclusivamente folclórico: incursionó también en el género melódico y en ritmos latinoamericanos, lo que le aportó versatilidad y proyección internacional.

Sonia Vega hará su gran show en Khrum Bar en Avenida Buenos Aires y Calle 5. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y en puerta $10.000. Pueden conseguirse de manera anticipada al 2267-519569.

Su debut discográfico se dio con el álbum “Inmenso”, grabado íntegramente en Madrid bajo la producción de Alberto Bolos. Durante esa etapa, fue contratada para cantar en una cadena de hoteles europeos, experiencia que le permitió actuar ante públicos de distintas nacionalidades y perfeccionar su oficio interpretativo. De regreso en Buenos Aires, editó “De niña a mujer” y “Hay una voz”, este último junto a Emilio Valle. Luego lanzó la recopilación “18 grandes canciones” y un disco de boleros grabado con legendarios músicos cruceños de Bolivia. Su álbum “Volvamos a creer”, también dirigido por Emilio Valle, recibió una gran acogida del público argentino.

A lo largo de su carrera, Sonia Vega obtuvo múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Heraldo del Oeste (Luján, 2009), el Premio Atrevidad como Artista Revelación (Buenos Aires, 2009), una mención especial de la Fundación Favaloro por la difusión de obras de Mario Álvarez Quiroga y Miguel Morelli, y la distinción como Vecina distinguida de Bragado. También recibió el Premio Santa Cecilia (La Calera, Córdoba, 2010), el galardón Artista del Año 2012 (Chivilcoy) y el reconocimiento como Revelación en el Festival de la Minería (San Carlos Minas, Córdoba), además de un homenaje del Concejo Deliberante de Mar del Plata (2012).

En la actualidad, Sonia recorre el país con su último trabajo discográfico, “Corazón Folclore”, un álbum de 14 canciones inéditas que marca su consolidación definitiva en el género que la enamoró desde los seis años. Con composiciones de autores como Mario Álvarez Quiroga, Víctor Yunes, Jorge Milikota, Alejandro Romero, Roberto Ternán y Ramón Ayala, la placa también incluye dos temas propios: el carnaval cruceño “Como volver a nacer”, dedicado a sus hijos, y la bachata “Y aún te sigo amando”, escrita junto a Hugo Casas.

Dueña de una voz cálida y potente, Sonia Vega se ha convertido en una figura habitual de los grandes festivales, entre ellos el Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, donde ha brillado en varias ediciones y al que regresará para la próxima temporada. Con cada presentación, reafirma su compromiso con la música popular argentina y con la tradición que la vio nacer, llevando su arte desde pequeñas peñas hasta los escenarios más importantes del país.