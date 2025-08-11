MAR DEL PLATA: un hombre recibió un disparo en la cara y lucha por su vida

ZONALES





Un hombre de 30 años se encuentra en estado crítico tras recibir un balazo en el rostro durante una discusión en la puerta de su casa, en el barrio Nuevo Golf. El hecho ocurrió el sábado al mediodía, en una vivienda ubicada en calle 71 y Gianelli, donde la víctima, identificada como Sergio Chávez, reside junto a su pareja.





De acuerdo con el último parte médico del Hospital Interzonal General de Agudos, Chávez permanece neuro sedado, con respiración asistida y en estado grave. El proyectil no solo le provocó heridas faciales, sino que también perforó un pulmón, lo que complicó su cuadro clínico. Pese a la gravedad, los médicos informaron que se encuentra estabilizado.





La investigación apunta a que el agresor sería la expareja de la mujer de Chávez, quien habría llegado al lugar para increparlo por presuntas agresiones contra sus hijos menores de edad. En medio de la discusión, el atacante le disparó y se dio a la fuga. La fiscal Romina Díaz interviene en la causa, caratulada como tentativa de homicidio, y busca intensamente al responsable.