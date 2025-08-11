Madariaga celebrará el Día del Niño con una jornada llena de actividades en el Paseo del Bicentenario

El próximo domingo 17 de agosto, Madariaga vivirá una gran fiesta para celebrar el Día del Niño en el Paseo del Bicentenario. Desde las 13 hasta las 17 horas, habrá espectáculos, talleres, juegos y propuestas para que los más chicos disfruten junto a sus familias, con entrada libre y gratuita.





El municipio organizó una variada grilla de actividades que incluirá presentaciones artísticas, talleres de baile, juegos con mostacillas, maquillaje artístico, pintura, dibujo y lectura. También habrá inflables, paseos en autobomba a cargo de los Bomberos Voluntarios y recorridos en el tradicional tren de la alegría.





Entre las propuestas destacadas, se presentará “Los Rumbitos”, un show infantil que combina música y artes escénicas en un formato interactivo para todas las edades. Además, participarán la Escuela de Bellas Artes y diversas instituciones como los Scouts, FUNAM, Veteranos de Malvinas y la Federación de Centros de Estudiantes, que ofrecerán juegos y obsequios.





En el predio, los visitantes podrán recorrer puestos del Mercado de la Estación, food trucks, stands de artesanos y espacios a cargo de estudiantes de distintas escuelas. El cierre de la jornada estará a cargo de “El Tanque”, que pondrá ritmo y energía para despedir un día pensado para el disfrute de toda la comunidad.