MADARIAGA: Dejó el local abierto unos minutos mientras lo limpiaba y le sustrajeron dinero y varios kilos de carne y pollo

Un osado hecho ocurrió en una casa de comidas de Madariaga, cuando
su propietaria dejó el local abierto por unos minutos para higienizarlo y, al
regresar, descubrió que le habían sustraído dinero y varios kilos de carne.
Todo comenzó alrededor de las 18:40 en el comercio
“Ovidio”, ubicado en Alberti y Zubiaurre. Según denunció la dueña, había
abierto el negocio para limpiarlo y se dirigió brevemente a su vivienda,
ubicada en la parte trasera. Al regresar, cerca de las 18:50, notó la puerta
abierta y dos billetes de $100 en el piso. Al revisar la caja registradora,
constató que estaba vacía.
En total, le sustrajeron aproximadamente $7.000 en billetes
de baja denominación, así como unos 4 kilos de pechuga de pollo, carne picada y
otros cortes, todo valuado en alrededor de $80.000. La mercadería estaba
guardada en freezers dentro del local.
El local no sufrió daños y no pudo trabajar la Policía
Científica dado que se iniciaba el turno nocturno del lugar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
