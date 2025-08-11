MADARIAGA: Dejó el local abierto unos minutos mientras lo limpiaba y le sustrajeron dinero y varios kilos de carne y pollo

MADARIAGA

Un osado hecho ocurrió en una casa de comidas de Madariaga, cuando su propietaria dejó el local abierto por unos minutos para higienizarlo y, al regresar, descubrió que le habían sustraído dinero y varios kilos de carne.

Todo comenzó alrededor de las 18:40 en el comercio “Ovidio”, ubicado en Alberti y Zubiaurre. Según denunció la dueña, había abierto el negocio para limpiarlo y se dirigió brevemente a su vivienda, ubicada en la parte trasera. Al regresar, cerca de las 18:50, notó la puerta abierta y dos billetes de $100 en el piso. Al revisar la caja registradora, constató que estaba vacía.

En total, le sustrajeron aproximadamente $7.000 en billetes de baja denominación, así como unos 4 kilos de pechuga de pollo, carne picada y otros cortes, todo valuado en alrededor de $80.000. La mercadería estaba guardada en freezers dentro del local.

El local no sufrió daños y no pudo trabajar la Policía Científica dado que se iniciaba el turno nocturno del lugar.