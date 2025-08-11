MADARIAGA: Estafa telefónica le hizo perder más de $200.000

Una vecina de Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa telefónica por la que le sustrajeron 214 mil pesos de su cuenta bancaria, luego de recibir un llamado en el que se hicieron pasar por un operador de la obra social IOMA.





Según el relato de la damnificada, el hecho ocurrió el 9 de agosto por la tarde. En ese lapso recibió una llamada desde el número con característica de Córdoba de un hombre que se identificó como “Javier Alejandro Lucero” presunto operador de IOMA.





El supuesto agente le dio instrucciones precisas y le envió enlaces por WhatsApp para que ingresara, pidiéndole que permaneciera en la comunicación mientras realizaba los pasos solicitados, incluido un reconocimiento facial.





Tras finalizar la llamada, la mujer recibió una alerta en su celular y comprobó que desde su cuenta del Banco Provincia, a través de la app Cuenta DNI, se habían transferido $214.000.





Desde la entidad bancaria le confirmaron que contaba con seguro, y radicó la denuncia correspondiente.