Un auto volcó en Ruta 11 tras chocar contra una luminaria

ZONALES

Este domingo, un Citroën C4 protagonizó un espectacular vuelco en Ruta 11, a la altura de la rotonda de ingreso a Santa Teresita por avenida 41.





Según las primeras informaciones, por causas que aún se investigan el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra un poste de luminaria y terminó volcado al costado de la calzada, en el carril que se dirige hacia Mar del Tuyú.

En el automóvil viajaban dos personas, quienes, afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad. No se registraron otros vehículos involucrados en el accidente.





Con datos de Fm La Marea