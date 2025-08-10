Fernanda Raverta cuestionó el uso del “Nunca Más” en la campaña libertaria: “No puede ser vaciada de contenido”

ZONALES





La candidata a senadora provincial por la Quinta Sección electoral y referente de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, criticó duramente el uso político de la histórica consigna “Nunca Más” por parte de La Libertad Avanza, luego de que se difundiera una imagen de campaña con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”.





La fotografía, tomada en La Matanza, muestra a los candidatos libertarios —junto al presidente Javier Milei— posando con una bandera con esa leyenda. En la misma imagen también aparece el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, rival directo de Raverta en la contienda electoral.





Críticas a la apropiación de una frase histórica





En un encuentro con vecinos, Raverta cuestionó la utilización de la consigna en el contexto electoral:





“¿Ustedes vieron la foto de (Javier) Milei con sus candidatos libertarios, con un buzo violeta cual viaje de egresados, donde eligieron poner Nunca Más, con sus icónicas letras?”, planteó.





Explicó que el lema Nunca Más fue adoptado por el pueblo argentino como un mandato social y político contra el genocidio, el terrorismo de Estado y la dictadura.





“Es una expresión que elegimos para que no volviera a haber desaparición forzada, tortura, secuestro o robo de bebés, un sistema donde el que piensa distinto es arrojado vivo al río para que se muera ahogado”, afirmó.





“No puede estar asociado a una bandera ridícula”





La ex titular de la ANSES enfatizó que la frase no puede ser descontextualizada:





“El Nunca Más es una frase que no puede ser vaciada de contenido”, advirtió.





Y cuestionó duramente el entorno libertario:





“No puede estar asociada a una bandera ridícula arriba de un basural, con un montón de gente violenta, con antecedentes como haber ido a visitar a los genocidas a la cárcel, reivindicar el Falcon verde o una vicepresidenta amiga de Videla”.

La polémica en torno al uso de la consigna suma un nuevo capítulo a la campaña electoral, donde la memoria y los símbolos de los derechos humanos se convierten en terreno de disputa política.