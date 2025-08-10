MADARIAGA: Hoy culmina la Fiesta de las Escuelas Rurales y se conocieron los primeros ganadores

MADARIAGA

Este domingo se cierra la décima edición de la Fiesta de las Escuela Rurales que se realiza en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho.

Desde bien temprano ya estaba pautada la prueba de doma y mansedumbre con animales de “tipo polo” y la rueda de jineteada de la categoría clina con 50 reservados.

Pasado el mediodía se esperaba un desfile de emprendados y la rueda de jineteada de la categoría bastos

También la gran final de los caballos “tipo polo” y las tropillas entabladas.

Por otro lado se conocieron los ganadores de todas las pruebas del día sábado.

Prueba de doma y mansedumbre campera

Hombres

1) Gonzalo Miguel de Madariaga

2) Facundo Coronel de Madariaga

3) Bernanrdo Gonzales de Udaquila

4) Cristian Novillo de Ayacucho

5) Amilcar Unamue de Pergamino

Damas

1) Camila Muguerza de Chascomús

2) Micael Miguel de Madariaga

3) Gabriela Llanos de Maipú

4) Mariana Saso de Ayacucho

5) Lucía Verón

Prueba de riendas clasificatoria para la Fiesta de El Talar

Categoría Mansos

1) Luis Minjolou de Mar de Ajó

2) Tomás Arnautou de Rauch

3) Leo Cóccaro de Pavón

Categoría Potros

1) Pachu Burgueño

2) Tavi Tort

3) Tato Martínez





Categoría Gurupa

1) Carlos Lalli – La Percanta de Larroquet

2) Kevin Rodríguez – La Cachila de Galeano

3) Néstor Galeano – La Negrita de González

4) Javier Díaz – El Mendigo de Islas