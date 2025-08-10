Le arrojó gas pimienta y robó 10 mil dólares a una comerciante

NACIONALES





La tranquilidad matinal del centro de Junín de los Andes se vio interrumpida este sábado por un violento asalto que conmocionó a vecinos y comerciantes. El hecho ocurrió cerca de las 10:30, en un reconocido kiosco y almacén ubicado sobre la calle Belgrano.





Según el testimonio de la mujer que atendía el local, un hombre ingresó con aparente calma, aguardó el momento oportuno y, sin mediar palabra, le arrojó gas pimienta directamente a los ojos. La víctima quedó desorientada y sin posibilidad de defenderse, momento que el delincuente aprovechó para dirigirse a la parte trasera del comercio y sustraer una importante suma de dinero.





De acuerdo con fuentes policiales, el botín ascendería a entre 8.000 y 10.000 dólares en efectivo. Tras el ataque, el ladrón escapó a pie por calle Belgrano en dirección a la avenida San Martín, perdiéndose entre el movimiento de la mañana. Personal del Comando Radioeléctrico acudió rápidamente al lugar y trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad y en la toma de testimonios para identificar al responsable.