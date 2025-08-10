MADARIAGA: Una de las mujeres heridas en el despiste y caída en un desagüe de un auto sufrió una fractura

El viernes por la tarde un Fiat Siena se salió de Pellegrini
a la altura de Calle 18 y el vehículo terminó clavado de trompa en una zanja de
desagüe. Todos los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Municipal
y se requirió de la presencia de bomberos en el cruce con Calle 18; muy cerca
de la rotonda de acceso a la ciudad.
Hoy trasciende que una mujer de 41 años sufrió una fractura
de tibia y peroné. Por su parte, una menor de 3 años sufrió algunos golpes en
su frente producto del impacto.
El conductor y otra mujer resultaron ilesos.
Se inició una causa por lesiones culposas y continuaba la
investigación para determinar las causales del despiste aunque no se descartaba que el conductor haya sufrido una convulsión.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
