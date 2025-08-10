“Fue un trabajo colectivo”: la emoción de los científicos del Conicet tras el final del streaming

ZONALES





El cierre de la transmisión en vivo desde el Atlántico Sur marcó un hito para la investigación, con mensajes de agradecimiento y reconocimiento por parte del equipo que participó en la expedición. Cómo seguirá el recorrido del buque

Un anuncio con gran significado fue sumergido en las profundidades del Atlántico Sur como forma de marcar el cierre de una transmisión histórica: “¡Gracias por el apoyo!“. La expedición Talud Continental IV concluyó su última emisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata, después de tres semanas de exploración que cautivaron a cientos de miles de espectadores y abrieron una nueva etapa para la ciencia marina en Argentina.

Impulsada por el Schmidt Ocean Institute y el CONICET, la campaña no solo documentó especies nunca antes vistas en aguas nacionales, sino que también consolidó un modelo de cooperación internacional y divulgación científica sin precedentes.

La transmisión finalizó el 10 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00 hora local, y representó un hito para la investigación oceanográfica regional. Participaron más de 30 científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de diversas instituciones, a bordo del buque Falkor (too). El evento fue seguido en vivo por miles de personas a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, lo que permitió que el público presenciara en tiempo real las últimas operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió hasta 3.900 metros para explorar paisajes y criaturas abisales.

La expedición, que comenzó el 23 de julio, se desarrolló en una zona clave: el cañón Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa bonaerense, donde confluyen la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas, lo que convierte al área en un laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad y las dinámicas oceánicas.

El desarrollo de la exploración: tecnología y cooperación internacional





Durante la campaña, el equipo científico trabajó en una región considerada estratégica para la oceanografía. El cañón Mar del Plata, por su ubicación entre dos grandes corrientes oceánicas, permitió analizar la interacción de especies y variables ambientales a través de medios tecnológicos avanzados. El buque Falkor (too) utilizó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, que alcanzó profundidades inéditas en la exploración argentina y aportó imágenes de alta resolución sobre ecosistemas hasta ahora desconocidos.

Las transmisiones en vivo mostraron descubrimientos de especial interés, como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías, y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles. Muchos ejemplares, aún no identificados, serán analizados en laboratorios especializados para describir nuevas especies y ampliar el conocimiento regional sobre fauna de las profundidades.





El trabajo colectivo del equipo de científicos del CONICET y universidades nacionales permitió la toma de muestras biológicas y geológicas, la recolección de datos sobre ADN ambiental, la dinámica de sedimentos y la detección de microplásticos. Todo el material recogido se procesará y publicará en repositorios científicos abiertos y estará disponible en formatos educativos. Según Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición, el objetivo es “generar la mayor cantidad de contenido de difusión posible” para acercar estos hallazgos a las escuelas, universidades y la comunidad.

Un fenómeno social y educativo: el impacto del streaming





La transmisión superó los 70.000 espectadores simultáneos, lo que representa el alcance que tuvo esta misión, la cual se transformó en un fenómeno social inesperado. Por primera vez, una campaña oceanográfica argentina permitió que el público experimentara junto al equipo científico cada momento clave de la travesía. Tanto los comentarios en tiempo real como la interacción a través de preguntas que eran respondidas en vivo dieron un nuevo valor a la divulgación científica y a la conexión directa entre los expertos y las personas interesadas en descubrir el fondo del mar.

Como parte de los emotivos mensajes de despedida de los tripulantes del Falkor (too), la bióloga Noelia Sánchez expresó: “Quiero agradecer a mis compañeros que formaron parte de la campaña, tanto a bordo como en tierra. Fue un trabajo colectivo que tomó mucho tiempo. Me voy contenta y agradezco a todas las personas que estuvieron pendientes del día a día. Aprendimos con cada pregunta que nos hicieron. Gracias por el apoyo”.

Por su parte, Lauretta destacó: “Estamos terminando la última inmersión. Serán 20 días de campaña. Con esta inmersión nos sentimos satisfechos y el plan continuará con la exploración de otros cañones que aún nos quedan. Quiero agradecer al CONICET por el apoyo de siempre y a todas las instituciones en las que trabajamos. Desde lo científico, fue un éxito. La repercusión que tuvo el fondo del mar fue muy importante y espero que las imágenes puedan llegar a las clases, colegios y universidades, así como también a los libros de texto”.

La popularidad de la expedición se fortaleció en las redes sociales, donde las imágenes del pulpo Dumbo y la estrella “culona” se convirtieron en tendencias y memes, lo que le brindó aún más visibilidad a la biodiversidad de las profundidades del Atlántico Sur y la importancia de su estudio y conservación.