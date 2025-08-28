Todo listo en Mar del Plata para el Enduro del Invierno: dieron a conocer el cronograma oficial

Mar del Plata se alista para recibir el Enduro del Invierno 2025, correspondiente al FIM Sand Races World Championship, que se desarrollará en un circuito costero los próximos 29 y 30 de agosto. A tan solo un día de su realización, los organizadores difundieron el cronograma oficial reprogramado, con detalles de entrenamientos, competencias y shows en vivo.
La actividad comenzará este viernes 29 con la apertura del predio a las 08:00, seguida de la instalación de equipos y la inscripción general en el circuito hasta las 17:00. A las 15:00 se realizará el control técnico para pilotos FIM, mientras que la jornada incluirá el Monster Energy Freestyle Show a las 19:00. Los entrenamientos estarán divididos en tres bloques: Motos Grupo 2 “Amateur Division” a las 16:00, Motos Grupo 1 “Pro Division” a las 16:45 y ATVs Grupo 1 y 2 a las 17:30.
El sábado 30, día principal de la competencia, el predio abrirá a las 07:00 con la inscripción y colocación de transponders. El parque cerrado para Motos Grupo 1 “Pro Division” será a las 07:30 y para Motos Grupo 2 “Amateur Division” a las 08:00. La apertura oficial del evento será a las 10:45, dando paso a las mangas y carreras:
- 11:00: Manga 1 – Motos Grupo 1 “Pro Division” (35 min + 1 vuelta)
- 12:15: Carrera Motos Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta)
- 14:30: Manga 2 – Motos Grupo 1 “Pro Division” (35 min + 1 vuelta)
- 16:30: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta)
- Grupo 1 – Pro Division: FIM, Pro Open, Pro B, Pro B 250, Master Pro
- Grupo 2 – Amateur Division: Amateurs, Masters, Damas, Promocional, Trail
Los shows en vivo complementarán la jornada: Monster Energy Freestyle Show a las 13:30 y J Rei a las 15:30. La entrega de premios se realizará a las 17:30, cerrando oficialmente el evento a las 19:00.
Los organizadores alertan que los pilotos deberán estar atentos a posibles modificaciones en el cronograma debido a condiciones climáticas o mantenimientos de pista no previstos, las cuales serán anunciadas por megafonía.
Las categorías participantes incluyen:
El Enduro del Invierno 2025 promete un espectáculo de motocross y ATV con la adrenalina y la emoción que caracterizan a las competencias de arena de nivel internacional.
