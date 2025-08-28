Todo listo en Mar del Plata para el Enduro del Invierno: dieron a conocer el cronograma oficial

Mar del Plata se alista para recibir el Enduro del Invierno 2025 , correspondiente al FIM Sand Races World Championship , que se desarrollará en un circuito costero los próximos 29 y 30 de agosto . A tan solo un día de su realización, los organizadores difundieron el cronograma oficial reprogramado , con detalles de entrenamientos, competencias y shows en vivo.



La actividad comenzará este viernes 29 con la apertura del predio a las 08:00 , seguida de la instalación de equipos y la inscripción general en el circuito hasta las 17:00 . A las 15:00 se realizará el control técnico para pilotos FIM , mientras que la jornada incluirá el Monster Energy Freestyle Show a las 19:00. Los entrenamientos estarán divididos en tres bloques: Motos Grupo 2 “Amateur Division” a las 16:00 , Motos Grupo 1 “Pro Division” a las 16:45 y ATVs Grupo 1 y 2 a las 17:30 .





El sábado 30, día principal de la competencia, el predio abrirá a las 07:00 con la inscripción y colocación de transponders. El parque cerrado para Motos Grupo 1 “Pro Division” será a las 07:30 y para Motos Grupo 2 “Amateur Division” a las 08:00. La apertura oficial del evento será a las 10:45, dando paso a las mangas y carreras:



11:00: Manga 1 – Motos Grupo 1 “Pro Division” (35 min + 1 vuelta) 12:15: Carrera Motos Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta) 14:30: Manga 2 – Motos Grupo 1 “Pro Division” (35 min + 1 vuelta) 16:30: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta) Grupo 1 – Pro Division : FIM, Pro Open, Pro B, Pro B 250, Master Pro Grupo 2 – Amateur Division : Amateurs, Masters, Damas, Promocional, Trail

Los shows en vivo complementarán la jornada: Monster Energy Freestyle Show a las 13:30 y J Rei a las 15:30. La entrega de premios se realizará a las 17:30, cerrando oficialmente el evento a las 19:00.

Los organizadores alertan que los pilotos deberán estar atentos a posibles modificaciones en el cronograma debido a condiciones climáticas o mantenimientos de pista no previstos, las cuales serán anunciadas por megafonía.

Las categorías participantes incluyen:



