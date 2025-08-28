Milei calificó el escándalo de los audios de coimas como “una opereta” y “una nueva mentira”

En medio de la controversia por los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a uno de sus hombres de confianza, Eduardo “Lule” Menem, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre el tema.





Durante su disertación en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizado en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires, el mandatario minimizó las acusaciones y las definió como una maniobra política:





“La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira. Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios”.





Milei remarcó que su gobierno se encuentra “a disposición” de la Justicia y reclamó que todo se aclare “tan pronto como sea posible”. Sin embargo, cuestionó que los magistrados deban ocuparse de estas cuestiones:

“Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”.





El Presidente vinculó la difusión de los audios con una estrategia para frenar las reformas:

“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”.

Respuesta directa a Spagnuolo





No es la primera vez que Milei se refiere al caso. Días atrás, en medio de una caravana en Lomas de Zamora que terminó abruptamente por incidentes, fue consultado por una periodista de LN+ y respondió:

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia. Vamos a probar que mintió”.





En el CICyP, volvió a marcar su postura:

“Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan, porque nos demuestran que tienen miedo, que están desesperados y que no vienen por Javier Milei, sino por la libertad de todos los argentinos”.

Críticas al kirchnerismo y al Congreso





En clave electoral, Milei anticipó que el 7 de septiembre “los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo”. Y advirtió:

“Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’”.





También apuntó contra el Congreso:

“Tenemos un Congreso secuestrado por lo peor de la clase política argentina, es decir, el kirchnerismo. Un Congreso que representa los intereses más bajos de los que vive el pagador de impuestos. Un Congreso que —temeroso de que terminemos con el negocio de ellos— quiere llevarse puesto al Gobierno elegido por el 56% de los argentinos”.





Milei defendió el superávit fiscal como “la piedra angular del proyecto nacional” y ratificó que vetará cualquier aumento del gasto aprobado por el Parlamento:

“Si planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen; si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar; y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Si ellos proponen aumentar los gastos en 2 puntos del PBI, nosotros redoblaremos los esfuerzos para recortar 2,1 en alguna otra partida”.

Elecciones y advertencia por fraude





Milei acusó al kirchnerismo de estar dispuesto a “usar todas las herramientas para torcer una elección” y alertó:





“Van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa, van a hacer todo. Esto es a todo o nada para ellos. Están tirando todo en esta elección porque es un techo para ellos”.





De cara a los próximos comicios, el Presidente pronosticó que “en las elecciones de octubre la oposición va a tener un resultado peor que el que tengan en septiembre” y que para La Libertad Avanza “lo mejor vendrá en octubre”: