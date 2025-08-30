Se conoció la identidad del presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

NACIONALES

Tras 18 años de relación, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación. Aunque inicialmente se habló de un desgaste natural del vínculo, en los últimos días la actriz admitió haberle sido infiel al actor. Ahora, trascendió quién sería la persona que habría influido en la ruptura.





El martes 19 de agosto, durante una emisión del programa Sería Increíble (OLGA), Accardi desmintió que el actor Andrés Gil tuviera relación con su distanciamiento del protagonista de Rocky. La actriz afirmó que su vínculo con Gil fue estrictamente profesional y aclaró que la infidelidad no involucró a alguien del medio artístico.





Por su parte, Nicolás Vázquez habló del tema en el lobby del teatro Lola Membrives, donde encabeza una obra, y sostuvo que la pareja arrastraba problemas desde hacía tiempo. También reveló que el derrumbe del edificio en Miami, del que ambos fueron sobrevivientes en 2021, marcó un punto de quiebre en la relación.





Accardi explicó que la persona con la que engañó a Vázquez no pertenece al mundo de los medios, pidió que no intenten identificarlo en redes sociales y lo definió como un “desliz” aislado. Sin embargo, en LAM (América TV) se filtró la supuesta identidad del hombre.





El panelista Pepe Ochoa recordó que Accardi había calificado a este hombre como un “random” (alguien desconocido) y reveló que se llamaría Ulises, un joven deportista de 20 años, próximo a cumplir 21. Según Ochoa, el joven es miembro de un club donde tienen conocidos en común, practica básquet y remo, y proviene de una familia con alto poder adquisitivo.





De acuerdo con la información presentada, Gimena habría conocido a Ulises en un vuelo de regreso desde España. Compartieron asiento y, antes de descender, intercambiaron miradas y comentarios. Según Ochoa, fue Accardi quien le sugirió: “Escribime”.





Aunque el joven dudó al principio, finalmente la contactó y se encontraron en dos oportunidades. Ochoa sostuvo que, al escuchar la versión de Accardi sobre un “random”, el entorno de Vázquez dudó, ya que sabían que la historia era distinta.





Finalmente, el panelista aseguró que cuando esta información llegó a oídos cercanos a Vázquez, decidieron hacerla pública. Según su relato, la actriz, al día siguiente, no pudo desmentirla y debió confirmar la situación.