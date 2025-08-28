(VIDEO) Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en la
autopista General Paz, donde un policía federal protagonizó una violenta
discusión de tránsito con otro conductor, se bajó de su vehículo y lo amenazó
con su arma de fuego durante largos minutos. Las autoridades que intervinieron
para disuadir el conflicto descubrieron luego que los ocupantes de ese auto
llevaban una suma millonaria de dinero y abrieron una causa por averiguación de
ilícito
El episodio ocurrió en la tarde del miércoles a la altura de
Liniers y quedó registrado en dos videos que se hicieron virales, grabados por
un repartidor que estaba en la zona. Según relató en sus filmaciones, él estaba
de camino a una entrega cuando se cruzó con la dramática escena: un hombre
claramente furioso apuntándole una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol
Country con cuatro personas dentro.
Según indicaron fuentes policiales, lo que ocurrió
antes de ese momento bisagra en la discusión fue que el policía federal -que
estaba fuera de servicio- venía quejándose del conductor del otro auto porque
maniobraba en forma negligente, acercándose en demasía a dos motos.
Al ver que lo continuaba haciendo, este descendió de su
rodado, se dio a conocer como policía y los interceptó. En consecuencia, los
dos autos quedaron detenidos en la traza de la General Paz a la altura Ángel
Roffo, en Liniers, generando un caos en la circulación y una gran convocatoria
de vecinos que se acercaron para ver lo que ocurría.
Uno de ellos fue el repartidor, quien relató: “Estamos acá
en pleno general Paz, arriba de Liniers. Estamos atrás de la iglesia de San
Cayetano. Me crucé con esta secuencia y me tocó entregar una cajita en Loma de
Zamora y nada, esta secuencia nada que ver. Anda con un fierro el chabón en la
mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo
nada, pero bueno. Espero que llamen la policía porque la verdad nada que ver
que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un
tiro a cualquiera”.
Varios minutos después, tras el llamado al 911, arribaron al
lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad e
intervinieron en el hecho. En el procedimiento, identificaron a todos los
involucrados y descartaron que alguno tuviera impedimento para transitar.
Sin embargo, hubo un dato llamativo en el operativo:
descubrieron que los hombres que iban en el Volkswagen llevaban consigo 4,5
millones de pesos. Según argumentaron, era para comprar un vehículo.
El momento del despliegue policial también fue grabado por
el repartidor en otro video: “Ya me estaba por ir, pero apareció la policía.
Hermano. Dos policías, mira. Parece que el chabón es policía o no sé. Yo espero
que no me roben mi moto, que quedó allá y la caja”, dijo mientras registraba el
accionar de los agentes porteños.
Si bien aún no estaba en claro lo que había ocurrido, el
testigo interpretó que podría haberse tratado de un choque. No obstante, sí se
enteró de que el portador del arma era un agente: “El chabón es policía y lo
respetan sus colegas. Pero cualquiera, sacó un arma sin la placa, sin mostrar
ni nada, sacó el arma de una. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se
quería hacerse cargo el chabón”.
Aunque no se dispusieron medidas restrictivas contra ninguno
de los involucrados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a
cargo Martín Peluso ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito.
