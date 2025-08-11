Prohíben un conocido suplemento dietario por ser ilegal y peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow”, por no haber cumplido con el procedimiento de importación ni contar con registros sanitarios, lo que lo convierte en un alimento ilegal y potencialmente riesgoso para la salud.
La medida fue adoptada tras una denuncia recibida por el
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que derivó en una investigación
conjunta entre distintas áreas de la ANMAT.
Se confirmó que el producto no está registrado ni autorizado
para ingresar ni comercializarse en el país, incumpliendo la Ley 18.284 y el
Decreto 2126/71.
Además, al no poder identificarse su procedencia ni
condiciones de elaboración, la autoridad sanitaria prohibió su elaboración,
fraccionamiento y venta tanto en locales físicos como en plataformas de
comercio electrónico.
La investigación comenzó a partir de una consulta de un
particular que puso en duda la genuinidad del suplemento Wondercow Colostrum,
promocionado en tiendas online.
El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL
confirmó que no existe registro de importación ni autorización para su
comercialización en Argentina. Por ello, notificó el incidente al Sistema de
Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y
recomendó medidas inmediatas para proteger la salud pública.
La disposición oficial indica que este tipo de productos sin
registro no pueden garantizar su inocuidad ni calidad, poniendo en riesgo a los
consumidores. En consecuencia, ANMAT prohibió su elaboración y comercialización
en todo el territorio nacional, incluyendo cualquier plataforma digital.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes