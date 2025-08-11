Asesinaron a un joven de una puñalada tras una discusión en plena calle en Pigüé

Un joven de 25 años fue asesinado este sábado en Pigüé, en
el partido bonaerense de Saavedra, cuando dos hombres lo interceptaron y, tras
una discusión en la calle, uno de ellos lo atacó con un arma blanca.
El hecho ocurrió pasadas las 22, en la intersección de las
calles Paunero y Pilcomayo, y la víctima fue identificada como Raúl Oscar
Barragán. La investigación está a cargo de la Fiscalía local y de la DDI
El ataque y la gravedad de la herida
Según informó la Policía de Pigüé, cuando los efectivos llegaron
al lugar encontraron a Barragán tendido en el asfalto con una herida de arma
blanca en la zona inguinal.
Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero la lesión
comprometió la vena femoral, provocando una hemorragia que derivó en su muerte
poco después.
Testigos y búsqueda del agresor
De acuerdo con el parte oficial, Barragán fue abordado por
dos hombres que primero lo agredieron verbalmente y luego, en medio de la
discusión, uno de ellos le asestó la puñalada.
La Fiscalía trabaja junto con la DDI en la recolección de
testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y demás pruebas para identificar
y detener al autor del homicidio.
