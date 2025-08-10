Grave choque múltiple en la Ruta 2 dejó once personas asistidas y generó demoras

ZONALES





Un fuerte accidente se registró este domingo por la noche en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 114, en jurisdicción de Chascomús, cuando por motivos que aún se investigan colisionaron tres automóviles: un Rover, un Volkswagen Vento y un Volkswagen Up.





El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00, en sentido hacia Capital Federal, y dejó como saldo once personas asistidas, de las cuales seis fueron trasladadas al Hospital San Vicente de Paul para recibir atención médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Chascomús, Policía Vial, personal de AUBASA y ambulancias del hospital local. Los bomberos, bajo el mando del Subcomandante Lannes Leandro y el Sargento Chappa Damián, participaron en la extricación de las víctimas y realizaron tareas de prevención en los vehículos siniestrados.





Debido a las maniobras de rescate y la remoción de los autos, la circulación permaneció reducida por varios minutos, generando demoras para quienes viajaban hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades trabajan para determinar las causas del choque.