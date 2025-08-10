MADARIAGA: La nafta de la marca YPF aumentó un 1% y es la tercera suba en 9 días

Los automovilistas se enteraron en las últimas horas de una nueva suba en promedio del 0,81% en los precios de los combustibles, como consecuencia de la implementación del sistema de micropricing por parte de YPF, la petrolera estatal. Se trata del tercer incremento en lo que va del mes, en un contexto marcado por aumentos constantes y ajustes técnicos.

El nuevo sistema ya se aplica en Madariaga y modifica los precios de forma automática según el consumo, el flujo vehicular y la competencia en cada zona. En este marco, los valores no son homogéneos en todas las estaciones de servicio.

En Madariaga el litro de súper quedó en 1.414 e Infinia 1.624. Para el gasoil el Diesel500 se paga 1.366 y el Infinia Diesel 1.524.

Este ajuste se suma a los registrados en los últimos días. El pasado lunes 4 de agosto, YPF aplicó una suba promedio del 1,12%, mientras que el viernes 1° el aumento fue del 0,48%. En lo que va del año, el precio de la nafta súper acumula un alza del 14,35%.

Desde la compañía explicaron que, además del micropricing, los incrementos responden a varios factores económicos: la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y los ajustes en el precio de los biocombustibles.