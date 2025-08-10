PINAMAR. Hubo denuncias por hurtos, estafa y un intento de robo

ZONALES





En las últimas horas, la Policía de Pinamar intervino en cuatro episodios delictivos registrados en distintas localidades del distrito. Los casos incluyen hurtos, un robo en grado de tentativa y una estafa virtual, todos bajo investigación de la UFID N° 5.





En la noche del viernes, una vivienda ubicada en calle Chingolo al 600 fue blanco de un robo. La moradora se ausentó por media hora y, al regresar, descubrió que desconocidos ingresaron por una ventana abierta y sustrajeron $100.000 en efectivo que estaban dentro de un monedero sobre una mesa.





Robo en grado de tentativa en Valeria del Mar

En calle Garay al 2000, personal policial sorprendió a un individuo en flagrancia cuando intentaba llevarse un televisor LED del interior de una vivienda. Para ingresar, había violentado una abertura y un candado. El sujeto fue aprehendido en el lugar y el televisor recuperado.





Estafa virtual en Ostende

Un vecino denunció que, tras acordar la compra de un producto mediante Facebook, realizó dos transferencias por un total de $115.000. Después del pago, el supuesto vendedor bloqueó todo contacto y no entregó el artículo.





Hurto de moto en Ostende

En la zona de calle Dakar al 500, un hombre constató que su motocicleta Honda Wave 110, color blanco, había sido sustraída mientras estaba estacionada con traba volante y seguro blindado. En el lugar se hallaron marcas de frenada que se perdían al llegar a la calle.